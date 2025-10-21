Liči na pikinezera: Alibaba žestoko udario na Anelin izgled, pa isprozivao Situ! (VIDEO)

Udara na bivšu kako stigne!
Asmin Durdžić ćaskao je sa Minom Vrbaški, Dačom Virijevićem i Teodorom Delić o ulasku Aneli Ahmić i dozivao je Situ Ahmić da uđe u ''Elitu 9'', a potom i žestoko opleo po izgledu svoje bivše.
- Ovo je rijaliti, sad može da krene i sad može da dođe Sitica k*tica - rekao je Alibaba.
- Došla je da bude bitna i da sprda ovu budalu. Noćas je flertovala sa Anđelom i Janjušem - rekla je Teodora.
- Samo polako. Zato sam ja rekao da bi volela da ima sedam momaka - rekao je Alibaba.
- Želi da se vrte oko nje - dodala je Teodora.
- Ma kakvi, izgleda kao pikinezer - rekao je Alibaba.
- Sad je lepa - rekao je Dača.
- Kakvu je ja poznajem, večeras je super izgledala - rekla je Mina.
- Ma kakvi, godinu dana nije mogao da mi se digne na nju. Popijem kamagru, on se uvuče u j*ja - rekao je Alibaba.
Autor: N.Panić