Zadruga

Liči na pikinezera: Alibaba žestoko udario na Anelin izgled, pa isprozivao Situ! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Udara na bivšu kako stigne!

Asmin Durdžić ćaskao je sa Minom Vrbaški, Dačom Virijevićem i Teodorom Delić o ulasku Aneli Ahmić i dozivao je Situ Ahmić da uđe u ''Elitu 9'', a potom i žestoko opleo po izgledu svoje bivše.

- Ovo je rijaliti, sad može da krene i sad može da dođe Sitica k*tica - rekao je Alibaba.

Kad me neko odradi ja to ne mogu da sakrijem: Maja priznala da li je bacila oko na Alibabu! (VIDEO)

- Došla je da bude bitna i da sprda ovu budalu. Noćas je flertovala sa Anđelom i Janjušem - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo polako. Zato sam ja rekao da bi volela da ima sedam momaka - rekao je Alibaba.

- Želi da se vrte oko nje - dodala je Teodora.

- Ma kakvi, izgleda kao pikinezer - rekao je Alibaba.

Plaši se Site jer Nora sad živi sa njima: Nerio uveren da je Aneli zataškala zlodela njegove majke iz straha! (VIDEO)

- Sad je lepa - rekao je Dača.

- Kakvu je ja poznajem, večeras je super izgledala - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma kakvi, godinu dana nije mogao da mi se digne na nju. Popijem kamagru, on se uvuče u j*ja - rekao je Alibaba.

Ti i tvoja sestra ste majke monstrumi: Alibaba nastavio da urniše Aneli zbog Nore, shvatio da su ona i Luka koristili dete zbog rijalitija! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

