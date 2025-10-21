AKTUELNO

Zadruga

Možeš da proceniš da li te laže: Lepi Mića dao smernice Luki kako da reši problem s Aneli i upozorio ga na ovo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Moraće da ga posluša!

Lepi Mića iskoristio je priliku dok se Aneli Ahmić kupala da popriča sa Lukom Vujovićem i upozori ga na probleme koji bi mogli da se dese, ali ga i usmeri kako da razgovara sa svojom verenicom u izolaciji.

- Popričaj sa njom o svemu, nikog ne slušaj. Muškarac si i znaš da li te laže, možeš da proceniš sam - rekao je Mića.

- Naravno, postupci će ovde pokazati sve i moju i njenu - rekao je Luka.

- Kačili su ti i Maju i Saru - rekao je Mića.

- Pre toga su njoj kačili - rekao je Luka.

- Da, njoj su i večeras. Sutra je žurka i nemoj slučajno da piješ alkohol, napravićeš veliki problem. Sve je pod tenzijom i može da se napravi problem - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

