Ona laže, gleda Janjuša sve vreme: Maja ne može da sakrije koliko joj se Aneli gadi, sigurna je da je Luka ne zanima! (VIDEO)

Pročitala je kao bukvar!
Maja Marinković i Uroš Stanić žestoko su ogovarali Aneli Ahmić i komentarisali sve što se desilo nakon njenog ulaska u Belu kuću.
- Komentarisala je da se ti i Asmin mirite - rekao je Uroš.
- Normalno sam komentarisala. Ona mene gleda, a ima veći problem u kuhinji (Sara), ako imam problem u vezi svako joj je kriv. Ona laže, gledala je Janjuša sve vreme, a za ovoga je boli d*pe - govorila je Maja.
- To je rijaliti veza, ona njega ne zanima, a ni on nju. Ušla ovde i gleda u Janjuša, a Luka gleda tebe dok ona nije bila tu. Vidiš da oni nemaju emocije, ništa - pričao je Uroš.
- Zamisli koji ti moraš seljak da budeš da se prikazuješ. Ona je mene pogledala u ovo gledalo 200 puta. Meni je ona smešna, kad sam joj se približila urmla sam od smeha. Ona je kao babun, ista. Ja imam oči i znam šta je lepo - rekla je Maja.
- Ništa nije rekla sa Asminom, samo se smejala i gledala - dodao je Stanić.
Autor: A. Nikolić