Ona laže, gleda Janjuša sve vreme: Maja ne može da sakrije koliko joj se Aneli gadi, sigurna je da je Luka ne zanima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pročitala je kao bukvar!

Maja Marinković i Uroš Stanić žestoko su ogovarali Aneli Ahmić i komentarisali sve što se desilo nakon njenog ulaska u Belu kuću.

- Komentarisala je da se ti i Asmin mirite - rekao je Uroš.

Ne smeš se dovoditi u tu situaciju: Aneli upozorila Neria da se ne smeju svađati, ne želi da rešava porodične odnose! (VIDEO)

- Normalno sam komentarisala. Ona mene gleda, a ima veći problem u kuhinji (Sara), ako imam problem u vezi svako joj je kriv. Ona laže, gledala je Janjuša sve vreme, a za ovoga je boli d*pe - govorila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je rijaliti veza, ona njega ne zanima, a ni on nju. Ušla ovde i gleda u Janjuša, a Luka gleda tebe dok ona nije bila tu. Vidiš da oni nemaju emocije, ništa - pričao je Uroš.

Džabe lepota, srce ne bira: Aneli i Janjuš ne prestaju da se peckaju preko Uroša, zajedno ismejali i Luku! (VIDEO)

- Zamisli koji ti moraš seljak da budeš da se prikazuješ. Ona je mene pogledala u ovo gledalo 200 puta. Meni je ona smešna, kad sam joj se približila urmla sam od smeha. Ona je kao babun, ista. Ja imam oči i znam šta je lepo - rekla je Maja.

- Ništa nije rekla sa Asminom, samo se smejala i gledala - dodao je Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

