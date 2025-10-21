SVE MI GORI OKO SRCA: Janjuš otvorio dušu o Aneli, ona nije skinula pogled sa njega! Večeras se sprema totalni HAOS (VIDEO)

Šok!

Robot Toša porazgovarao je sa Majom Marinković, pa sa Markom Janjuševićem Janjušem, a Aneli Ahmić nije mogla da izdrži da ne dobaci par doskočica.

- Kako si mi lep, a i patike su ti dobre - rekao je Toša.

- Ja sam samo go - rekao je Toša.

- Umem i ja da budem gola. Grmim kao Maserati, dominiram, a to im smeta - rekla je Maja.

- Znam ja tvoju pesmu. Kako ti se dopada naša nova učesnica? - pitao je Toša.

- Nikako. Iznosiću svoj stav i svoje mišljenje, ali neču da pravim žrtve od nebitnih. Ako me neko bude dirao ja ću da uzvratim - rekla je Maja.

- Večeras ima sve da puca, možda postanete i najbolje drugarice - rekao je Toša.

- Ne, ne. Naš Ukica kaže da sam okrenula kuću naopačke, šta bi bilo da sam nešto uradila. Ne trčimo pred rudu, polako - rekla je Maja.

- Uroše, šta ćeš večeras? - pitao je Toša.

- Večera sam pun elana da napravim kataklizmu. Vidim neke poglede između Aneli i Janjuša - rekao je Uroš.

- Danas sam super, uselili su nam se novi učesnici i promenili su energiju. Prija mi ta energija. Drago mi je da je tu neko ko je bio deo mog života i mog srca. Lepo je to doživeti, sve mi ovuda gori - rekao je Janjuš.

- Kad hodaš kroz šumu i naletiš na izvor znači da si se izgubio- rekao je Toša.

- Ja ne znam kako bi bilo da zagrlim to drvo sad - rekao je Toša.

- Žao mi je što večeras zajedno ne možemo popričati, verena je i zauzeta - rekao je Janjuš.

- Ako je verena, ne znači da je u kavezu - rekao je Toša.

- Zamisli, ona je zamerila nećaku jer je rekao da sam joj umiljeni nećak. Nisam ja kriv što bi on voleo da sam mu ja tetak - rekao je Janjuš.

- Ti mi se ne obraćaj, ja sa Tošom pričam. Priča o meni pola sata, smešno mi je - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić