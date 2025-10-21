AKTUELNO

Zadruga

SVE MI GORI OKO SRCA: Janjuš otvorio dušu o Aneli, ona nije skinula pogled sa njega! Večeras se sprema totalni HAOS (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Robot Toša porazgovarao je sa Majom Marinković, pa sa Markom Janjuševićem Janjušem, a Aneli Ahmić nije mogla da izdrži da ne dobaci par doskočica.

- Kako si mi lep, a i patike su ti dobre - rekao je Toša.

- Ja sam samo go - rekao je Toša.

- Umem i ja da budem gola. Grmim kao Maserati, dominiram, a to im smeta - rekla je Maja.

- Znam ja tvoju pesmu. Kako ti se dopada naša nova učesnica? - pitao je Toša.

- Nikako. Iznosiću svoj stav i svoje mišljenje, ali neču da pravim žrtve od nebitnih. Ako me neko bude dirao ja ću da uzvratim - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Večeras ima sve da puca, možda postanete i najbolje drugarice - rekao je Toša.

- Ne, ne. Naš Ukica kaže da sam okrenula kuću naopačke, šta bi bilo da sam nešto uradila. Ne trčimo pred rudu, polako - rekla je Maja.

- Uroše, šta ćeš večeras? - pitao je Toša.

- Večera sam pun elana da napravim kataklizmu. Vidim neke poglede između Aneli i Janjuša - rekao je Uroš.

- Danas sam super, uselili su nam se novi učesnici i promenili su energiju. Prija mi ta energija. Drago mi je da je tu neko ko je bio deo mog života i mog srca. Lepo je to doživeti, sve mi ovuda gori - rekao je Janjuš.

- Kad hodaš kroz šumu i naletiš na izvor znači da si se izgubio- rekao je Toša.

- Ja ne znam kako bi bilo da zagrlim to drvo sad - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Žao mi je što večeras zajedno ne možemo popričati, verena je i zauzeta - rekao je Janjuš.

- Ako je verena, ne znači da je u kavezu - rekao je Toša.

- Zamisli, ona je zamerila nećaku jer je rekao da sam joj umiljeni nećak. Nisam ja kriv što bi on voleo da sam mu ja tetak - rekao je Janjuš.

- Ti mi se ne obraćaj, ja sa Tošom pričam. Priča o meni pola sata, smešno mi je - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

VEČERAS SE SVE MENJA: U Elitu ulazi ona, spremna da napravi totalni HAOS

Zadruga

Tenzija rapidno raste! Ivan i Sandra progovorili o vezi, Janjuš se usaglasio sa Marinkovićem da je Sara GLUPA, ona ga ODUVALA: Ne obraćaj mi se, sram

Zadruga

PAO TEST ZA ŠTRUMPFA! Bora Santana otvorio dušu o Anastasiji, a evo šta je poručio njenom OCU (VIDEO)

Domaći

Sedi na dve stolice! Sara otvorila dušu o Anđelu, pa priznala da nije imuna na njega! Ovo joj najteže pada (VIDEO)

Zadruga

Kajem se samo što... Janjuš otvorio karte o odnosu sa Aneli, priznao šta mu je Mensur rekao o njoj! (VIDEO)

Zadruga

Aneli nosi njegov prsten!? Janjuš progovorio o uspomenama sa Ahmićevom, Luki krenula para na uši (VIDEO)