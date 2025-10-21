Muškarcima će popadati vilice: Maja pokazala donji veš s kojim raspolaže, ovako provokativne kostime još niste videli (VIDEO)

Šok!
Maja Marinković i Uroš Stanić su otišli do svoje garderobe kako bi pripremili adekvatne kombinacije za večerašnju žurku. Uroš je ostao zatečen kada je ugledao njen donji veš.
- Nije loše. A je l' ispod brus ili bez brusa? - pitao je Uroš.
- Sa. Ponećemo i taj i ovaj. Sad ćemo da pripremimo mi sve - rekla je Maja.
- Bože - rekao je Uroš.
- Šta kažeš za moj veš? - pitala je Maja.
- Odlično, do ja*a - rekao je Uroš.
- Gde da ga nosim? - pitala je Maja.
- Kad nađeš dečka. Možeš malo i da ih izludiš - rekao je Uroš.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: A.Anđić