Muškarcima će popadati vilice: Maja pokazala donji veš s kojim raspolaže, ovako provokativne kostime još niste videli (VIDEO)

Šok!

Maja Marinković i Uroš Stanić su otišli do svoje garderobe kako bi pripremili adekvatne kombinacije za večerašnju žurku. Uroš je ostao zatečen kada je ugledao njen donji veš.

- Nije loše. A je l' ispod brus ili bez brusa? - pitao je Uroš.

- Sa. Ponećemo i taj i ovaj. Sad ćemo da pripremimo mi sve - rekla je Maja.

- Bože - rekao je Uroš.

- Šta kažeš za moj veš? - pitala je Maja.

- Odlično, do ja*a - rekao je Uroš.

- Gde da ga nosim? - pitala je Maja.

- Kad nađeš dečka. Možeš malo i da ih izludiš - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić