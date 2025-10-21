DOSTA JE BILO: Mama Džehva rešila da sazove hitan higijenski sastanak, učesnici se više neće IZLEŽAVATI! (VIDEO)

Odlučila da promeni ploču!

Gordana Džehverović obišla je uzduž i poprepo svaki ćošak u Eliti, kako bi proverila da li su učesnici brinuli o higijeni.

- Treba ti orden dati! Terza, molim te prospi ovo - rekla je Goca.

- Jesi videla kako sam čistio - rekao je Terza.

- Ovo je iverica, to nabubri, posle nećete imati sudoperu - rekla je Goca.

- Kad im budem dao 300 dinara trčaće - rekao je Janjuš.

- Kako je prošao striptiz? Nisi trebala onako, ja bih do kraja išla. Idemo da pijemo kafu i da razmenimo iskustva - rekla je Goca.

- Može - rekla je Milosava.

- Ko je ovo sručio? - pitala je Goca.

- Boginja - rekao je Janjuš.

- Gde spava Sunčica?- pitala je Goca.

- Dok se oslobodi krevet - rekla je Sunčica.

- Ovo ti je kao da uđeš na psihijatriju i ideš od jednog do drugog - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić