PODIGLA USTANAK: Zorica skočila kao oparena da zaštiti ove cimere od čišćenja, Mama Džehva odmah zavela red! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Niko neće da čisti!

Gordana Džehverović sazvala je hitan higijenski sastanak, te je sa učesnima razgovarala na temu higijene u Beloj kući.

- Svi će da rade! Ko hoće? - pitala je Goca.

- Piksi, Dudić... Jeste li videli ovaj bunar? Ajde da se uozbiljimo. Svako malo i za 15 minuta ćemo završiti - rekao je Janjuš.

- Nek ti čiste Odabrani - rekla je Sara.

- Ko će kuhinju? - pitala je Goca.

- Ti nemoj sudoperu, dole ti čisti - rekao je Janjuš.

- Ova plava Sara, Iva, Sunčica, sa njima samo treba lepo da se razgovara i sve urade. Stvarno čiste devojke! - rekao je Asmin.

- Ovde vlada monopol. Neka čisti gospoda koja se ku*či. Daju im kao slepcima 200 dinara, oni čistači. Nemojte da budete budale - rekla je Zorica.

- Ja sam celu kuću Odabranih čistila, od toaleta - rekla je Maja.

- Janjuše, daj da rasporedimo ko će šta da radi - rekla je Goca.

- Palčica će toalet, ona će kuhinju. Ko će pod? - pitao je Janjuš.

- Ja čistim rehab - rekla je Jovana.

- Pečenice, ti ćeš deo gde sedite. Mića če ispred Paba - rekao je Janjuš.

- Ja sam kuhinju cele nedelje - rekla je Sara.

- Sunčica odmara. Viktor i Dušica radionicu - rekao je Janjuš.

- Ko očisti toalet ima od mene dve hiljade dinara - ubacio se Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

