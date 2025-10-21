PODIGLA USTANAK: Zorica skočila kao oparena da zaštiti ove cimere od čišćenja, Mama Džehva odmah zavela red! (VIDEO)

Niko neće da čisti!

Gordana Džehverović sazvala je hitan higijenski sastanak, te je sa učesnima razgovarala na temu higijene u Beloj kući.

- Svi će da rade! Ko hoće? - pitala je Goca.

- Piksi, Dudić... Jeste li videli ovaj bunar? Ajde da se uozbiljimo. Svako malo i za 15 minuta ćemo završiti - rekao je Janjuš.

- Nek ti čiste Odabrani - rekla je Sara.

- Ko će kuhinju? - pitala je Goca.

- Ti nemoj sudoperu, dole ti čisti - rekao je Janjuš.

- Ova plava Sara, Iva, Sunčica, sa njima samo treba lepo da se razgovara i sve urade. Stvarno čiste devojke! - rekao je Asmin.

- Ovde vlada monopol. Neka čisti gospoda koja se ku*či. Daju im kao slepcima 200 dinara, oni čistači. Nemojte da budete budale - rekla je Zorica.

- Ja sam celu kuću Odabranih čistila, od toaleta - rekla je Maja.

- Janjuše, daj da rasporedimo ko će šta da radi - rekla je Goca.

- Palčica će toalet, ona će kuhinju. Ko će pod? - pitao je Janjuš.

- Ja čistim rehab - rekla je Jovana.

- Pečenice, ti ćeš deo gde sedite. Mića če ispred Paba - rekao je Janjuš.

- Ja sam kuhinju cele nedelje - rekla je Sara.

- Sunčica odmara. Viktor i Dušica radionicu - rekao je Janjuš.

- Ko očisti toalet ima od mene dve hiljade dinara - ubacio se Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić