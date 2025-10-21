Preokret: Aneli pala roletna, pa donela odluku da se od danas igra sa svim svojim muškarcima! (VIDEO)

Biće žestoko!

Aneli Ahmić ćaskala je sa Zoricom Marković o Luki Vujoviću i tom prilikom priznala je da je boli uvo za svakoga i da će se od sad samo poigrati s muškarcima.

- Flertovao je sa Majom - rekla je Aneli.

- Kako ja to nisam videla? - upitala je Zorica.

- Ne možete vi videti, to sam ja videla - rekla je Aneli.

- Je l' baš mnogo pogrešio? - upitala je Zorica.

- Pa ja ga kuliram, ali ne dobijam nikakvu povratnu. Ranije je išao za mnom i jurio me, a evo sad već pola sata ništa - rekla je Aneli.

- Polako samo - rekla je Zorica.

- Ma bre ja sam već treću godinu ovde, j*be mi se više da ja tražim ljubav i čoveka svog života. Sad ću ja da se poigram s njima i j*baću im mater - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić