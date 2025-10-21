AKTUELNO

Zadruga

Preokret: Aneli pala roletna, pa donela odluku da se od danas igra sa svim svojim muškarcima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Biće žestoko!

Aneli Ahmić ćaskala je sa Zoricom Marković o Luki Vujoviću i tom prilikom priznala je da je boli uvo za svakoga i da će se od sad samo poigrati s muškarcima.

- Flertovao je sa Majom - rekla je Aneli.

pročitajte još

OVO JE UTISAK VEČERI: Hana potkačila Aneli kao niko od sada, šokirana njenim postupkom prema Neriu, a nije poštedela ni Situ (FOTO)

- Kako ja to nisam videla? - upitala je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne možete vi videti, to sam ja videla - rekla je Aneli.

- Je l' baš mnogo pogrešio? - upitala je Zorica.

pročitajte još

Ako popijem mogu Luku i da prevarim... Aneli otvorila dušu Toši, odmah pokazala ljubomoru: Pala je opklada oko jedne stvari (VIDEO)

- Pa ja ga kuliram, ali ne dobijam nikakvu povratnu. Ranije je išao za mnom i jurio me, a evo sad već pola sata ništa - rekla je Aneli.

- Polako samo - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma bre ja sam već treću godinu ovde, j*be mi se više da ja tražim ljubav i čoveka svog života. Sad ću ja da se poigram s njima i j*baću im mater - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Narod Pita

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Gastozu pala roletna: Smučilo mu se više da gleda foliražu Milene Kačavende, žestoko je opljuvao! (VIDEO)

Domaći

Uživo od 20h na Narodnoj televiziji pratite pravo suočavanje: U studio stižu Sneža Kušadasi i Aleksandra Jakšić, o ovome će se pričati

Farma

NEĆE SMETI DA IZAĐU CIMERIMA NA OČI! Izgubili Kristijanov poklon, pali na OVOM PITANJU, pa Proka oduzeo DUVAN (VIDEO)

Domaći

ODABRALA SAM BOJANU: Anđela pala roletna zbog osuda da je okrenula porodici leđa, pa ušla u sukob sa celom kućom! Munjez joj porčio samo jedno: TI VIŠ

Domaći

Ovome se nisu nadali: Veliki šef najavio izazov u Eliti, evo šta takmičari treba da urade (VIDEO)

Domaći

Sanja će me čekati: Marko Stefanović progovorio o svojoj ljubavnoj vezi, pa Anđelu nazvao FOLIRANTOM! (VIDEO)