Nije luda da me laže: Luka shvatio koliko je sati, moraće da obavi ozbiljan razgovor s Aneli o Janjušu! (VIDEO)

U toku je ''Igra istine'', a Luka Vujović naredno pitane postavila je Aneli Ahmić.

- Da li veruješ Aneli ili Janjušu? - upitao je Mića.

- Nismo još pričali, ali rekao sam da kada bi rekla da ne zna ništa o tome da ću zauvek završiti s njom, ali sigurno nije luda da me laže. Čekam vreme da prođe malo dan dva, pa ćemo popričati - rekao je Luka i postavio pitanje Aneli:

- Da li misliš da je Asmin zaslužio svojim postupcima da ga ne prijaviš? - upitao je Luka.

- Apsolutno ne. Što me gledaš? - upitala je Aneli.

- Sviđaš mi se. Luka kako se osećaš dok ti pakuješ u Pabu hranu za nju, a ona napolju ćaska sa Janjušem? - upitao je Alibaba.

- Da nema povezivanja, meni ne bi smetalo ni da pričaju, ali nije takva situacija. Naravno da ću joj zameriti, ne znam za to, ali biće sve okej - rekao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

