Leti perje: Bukti nikad brutalniji rat Maje i Aneli, žestoke optužbe pljušte na sve strane! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ori se sve!

U toku je ''Igra istine'', a Jovana Mitić naredno pitane postavila je Neriju Ružanjiju.

- Da li imaš potrebu da jedan deo našeg razgovora kažeš ovde? Šta je tačno to zbog čega si se ti pokajao? - upitala je Jovana.

SVE CRNO NA BELO! Evo da li je Asmin vozio samo jedan auto koji mu je Aneli kupila: Isplivali dokazi (FOTO)

- Mene niko ne koristi ovde da pričam bilo šta, ali ja moram da kažem kada Asmin laže - rekao je Nerio.

- Ti meni ne ideš u korist, ali si mi došao dobro i to priznajem - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koliko često preuveličavaš istinite događaje? - upitao je Nerio.

- Kada su ozbiljne teme u pitanju, nikad ne preuveličavam, ali kada se šalim onda ne preuveličavam - rekao je Alibaba, pa postavio pitanje Maji:

- Kakvo je tvoje mišljenje o vezi Aneli, Luke i Janjuša? - upitao je Alibaba.

Traži hitan poligraf: Alibaba želi da dokaže svoju istinu i Aneli zapuši usta! (VIDEO)

- Mislila sam da Luka mnogo voli Aneli iskreno, ali sinoć sam videla njegove blage reakcije na njene osmehe sa Anđelom i Janjušem, dok ona takođe nije imala neke reakcije. Mislim da imaju dogovor i imali su vremena da odrade to sa stilom - rekla je Maja.

- Kako boli Filip Car, lagala si da ti je stavljao pištolj u usta - rekla je Aneli.

- Podržavaš nasilje nad ženama - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tebe su gledali kako jašeš, a Taki sedi u studiju - rekla je Aneli.

Nije luda da me laže: Luka shvatio koliko je sati, moraće da obavi ozbiljan razgovor s Aneli o Janjušu! (VIDEO)

- Vidimo da im je sve materijalno njima bitno. Što se tiče Janjuša i Aneli, ono sinoć mi je bilo jako smešno sa njenim krugovima i vidim da nije ravnodušna prema Janjušu kao što nije ni on prema njoj - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

