Sve gori od emocija: Aneli i Janjuš dokazali da nisu ravnodušni jedno prema drugom! (VIDEO)

Ne mogu da sakriju emociju!

U toku je ''Igra istine'', a Marko Janjušević Janjuš naredno pitane postavio je Aneli Ahmić.

- Aneli da li si volela mene ili Asmine? - upitao je Janjuš.

- Tebe sam mnogo više volela nego Asmina i prebolela sam ga čim sam ušla u odnos s tobom - rekla je Aneli.

- Kada si skroz prestala da me voliš? - upitao je Janjuš.

- Prestala sam da te zaboravim kada sam ušla u odnos sa Lukom - rekla je Aneli.

- Da li i dalje stojiš iza toga da te ja ljubim najlepe grlim? - upitao je Janjuš.

- Kada sam te volela, ti si najlepše, a sada Luka - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić