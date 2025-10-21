Promenila ploču: Miljana shvatila da Alibaba voli Aneli, on se odmah pobunio! (VIDEO)

Preokret!

Miljana Kulić želela je da da Asminu Durdžiću do znanja da je razotkriven i da se jasno posle ''Igre istine'' da on ima emocije prema Aneli Ahmić, zbog čega se on pobunio i tvrdio da nije tako.

- Igra istine mnoge stvari otkriva - rekla je Miljana.

- Ona glumi sveticu. Koriste moje dete za rijaliti, a gde je ta ljubav sada? - upitao je Alibaba.

- Između tebe i Aneli - rekla je Miljana.

- Ona mene zanima kao ova flaša vode - rekao je Alibaba.

- Videla sam - rekla je Miljana.

- Ovo je moja igra - rekao je Alibaba.

- Aha, samo se ti igraj - rekla je Miljana.

Autor: N.Panić