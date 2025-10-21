AKTUELNO

Zadruga

Promenila ploču: Miljana shvatila da Alibaba voli Aneli, on se odmah pobunio! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

Miljana Kulić želela je da da Asminu Durdžiću do znanja da je razotkriven i da se jasno posle ''Igre istine'' da on ima emocije prema Aneli Ahmić, zbog čega se on pobunio i tvrdio da nije tako.

- Igra istine mnoge stvari otkriva - rekla je Miljana.

pročitajte još

Ne mogu ni nagradu da podele kako treba: Takmičari zaratili, Veliki šef opet široke ruke! (VIDEO)

- Ona glumi sveticu. Koriste moje dete za rijaliti, a gde je ta ljubav sada? - upitao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Između tebe i Aneli - rekla je Miljana.

- Ona mene zanima kao ova flaša vode - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Niskobudžetan dogovor: Maja provalila prljavu igru Luke i Aneli, spremna da ih uništi! (VIDEO)

- Videla sam - rekla je Miljana.

- Ovo je moja igra - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aha, samo se ti igraj - rekla je Miljana.

pročitajte još

Ako mu se dopada Aneli, kako mu se neće dopasti Maja?! Ena Čolić razvezala jezik, evo kako gleda na odnos Asmina, Maje i Vujovića

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Obavezno me zovi kao svedoka: Alibaba želi da svedoči protiv Site, odmah se obratio Takiju! (VIDEO)

Zadruga

Red haosa, red mira: Miljana i Alibaba nakon žestokog prepucavanja jedno drugom pružili ruku pomirenja (VIDEO)

Domaći

Hladan tuš: Alibaba saznao da od Maje nema ništa, doneo novu odluku! (VIDEO)

Zadruga

Čim se opravdao Staniji promenio ploču! Dača i Asmin pokušavaju da otope Maju: Shvatili da se ona plaši Stanije (VIDEO)

Domaći

Stefani promenila ploču: Priznala da posle svega ipak želi razgovor sa Matorom, pa osolila po njenom odnosu sa Draganom! (VIDEO)

Domaći

TIŠINA JE JAČA OD ZVUKA! Maja jednim potezom podgrejala Luku, on odmah udario na Asmina: Ova sezona lova je na mojoj strani! (VIDEO)