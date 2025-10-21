Demolirala ga: Miljana i Zorica posle igre istine na Anelinoj strani, Maja neće ni da čuje! (VIDEO)

Obrnule ploču!
Maja Marinković ćaskala je sa Zoricom Marković i Miljanom Kulić o sukobu Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a njih dve shvatile su posle današnje igre istine da je Aneli za sve u pravu.
- Aneli je demolirala Asmina na današnjoj igri - rekla je Miljana.
- Da - rekla je Zorica.
- Ne, nije istina - rekla je Maja.
- Ti si u sukobu s njom nisi realna - rekla je Miljana.
- Demolirala ga - rekao je Uroš.
- Ne slažem se, kraj priče - rekla je Maja.
- Nisi realna uopšte - rekao je Uroš.
- Došla sam da popušim cigaru, ne zanimaš me - rekla je Maja.
- Majo zašto u svakoj priči hoćeš da budeš pobednik? - upitala je Zorica.
- Zato što je to tako, a ja da sam htela napravila bih kuršlus. Mene samo čekaju na prvoj greški - rekla je Maja.
- Niko te ne krivi, samo razgovaramo - rekla je Zorica.
- Ja da sam htela da napravim nešto, uradila bih to - rekla je Maja.
- Budi realna, na ovoj igri je Aneli demolirala Asmina - rekla je Miljana.
- Ne - rekla je Maja.
Autor: N.Panić