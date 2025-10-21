Sve se briše, sve se zaboravlja: Luka i Aneli dokazali da imaju odličan želudac, pa poljupcima ozvaničili pomirenje! (VIDEO)

Hit!
Aneli Ahmić i Luka Vujović su ovonedeljni potrčci koje je izabrao Marko Janjušević Janjuš i mnogi gledaoci su očekivali njihov razgovor s obzirom na njeno izlaganje u studiju, a potom i u Beloj kući.
Čini se da ipak do njihovog razgovora nije došlo već su oboje pokazali da imaju odličan želudac obzirom da su jedno drugom već oprostili sve greške i flertovanje sa drugim osobama, a pomirenje su ozvaničili poljupcima. Kako će se njihov odnos odvijati u narednih danima, ostaje da pratimo.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić