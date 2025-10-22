Tetka, dvojka si! Nerio stigao na žurku, pa nazdravio i zaplesao sa Majom Marinković (VIDEO)

Ludilo u najavi!

Nerio Ružanji, rešio je da se večeras na žurki dobro provede, te je tako čim je ušao prišao Maji Marinković koja je bila na svom dobro poznatom mestu kod rulet stola.

Tom prilikom, on je nazdravio, a potom i zaplesao sa Majom, time dokazavši s kim želi da provede nezaboravnu ludu noć na žurki.

Ovime, ipak je pokazao svojoj tetki Aneli Ahmić, koja se sinoć uselila u Belu kući i optužila ga da je 90 odsto stvari u svojoj priči koju je izneo za Situ Ahmić, slagao, a kako će teći njihov odnos, ostaje da ispratimo, a kako je ovo izgledalo, pogledajte OVDE!

Autor: Nikola Žugić