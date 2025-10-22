AKTUELNO

Zadruga

Hit imitacija! Alibaba se prerušio u Luku, pa ga ismejavao za sve pare: Ja branim Groficu životom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nikad im nije dosadno!

Asmin Durdžić, Mina Vrbaški i Danilo Dača Virijević razgovarali su u pušionici i smišljali plan da dođu do još alkohola.

- Asmine, mislim da si zadužen za jednu stvar večeras - rekla je Mina.

- Preko mene u šumu nećete - smejao se Asmin.

- Treba da se žrtvuješ za nas - nastavila je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde idemo kod Drveta - rekao je Asmin.

- Večeras dolazim u odabrane - poručila je Mina.

U jednom trenutku Mina je Alibabi stavila kačket na glavu, a on je počeo da imitira Luku Vujoviću.

- Ja branim Gorificu životom. Bio sam osam godina u zatvoru, bio sam u Cirihu, a sad branim Groficu životom - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

