Novi ljubavni par! Viktor progutao sve Dušičine greške, ljubili se pred Tošom kao da sutra ne postoji (VIDEO)

Opa!
Čim je Toša ušao u Elitu, ukućani su se odmah okupili oko njega.
- Jao Tošo, izgledaš svetski - rekla je Maja.
- Nije monotonija, što me noćas ubija - pevao je Toša.
- Tošo, ja bih ti rekla, ali ne mogu, gužva je velika - rekla je Maja.
Toša je potom sreo druge učesnice Elite dok je krenuo sa Majom nasamo, te su tako svi uglas zapevali.
- Evo ga Ilija Prepečenica, od muke si se ošišao - rekao je Toša.
- Opa, imamo novi par - rekao je Toša za Dušicu i Viktora, a onda su se oni poljubili.
- Mi smo sada par - rekla je Dušica.
- E, pa onda pređite na stvar - rekao je Toša.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić