Zadruga

Novi ljubavni par! Viktor progutao sve Dušičine greške, ljubili se pred Tošom kao da sutra ne postoji (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Čim je Toša ušao u Elitu, ukućani su se odmah okupili oko njega.

- Jao Tošo, izgledaš svetski - rekla je Maja.

- Nije monotonija, što me noćas ubija - pevao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tošo, ja bih ti rekla, ali ne mogu, gužva je velika - rekla je Maja.

Toša je potom sreo druge učesnice Elite dok je krenuo sa Majom nasamo, te su tako svi uglas zapevali.

Foto: TV Pink Printscreen

- Evo ga Ilija Prepečenica, od muke si se ošišao - rekao je Toša.

- Opa, imamo novi par - rekao je Toša za Dušicu i Viktora, a onda su se oni poljubili.

- Mi smo sada par - rekla je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- E, pa onda pređite na stvar - rekao je Toša.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

