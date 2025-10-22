Kraj epske ljubavi! Luka saznao da Aneli gleda u Anđela i Janjuša, odmah je oterao od sebe (VIDEO)

Šok!
Luka Vujović prišao je Aneli Ahmić, te je odmah suočio sa tim što je pričala Terzi.
- Šta sa Terzom pričaš da ja tebe ne volim i da igram s tobom rijaliti - rekao je Luka.
- Aj me mani, Terza je pijan - rekla je Aneli.
- Nisi rekla da te ne voli - rekao je Terza.
- Lažeš - rekla je Aneli.
- Ja sa tobom više ne pričam - rekao je Terza.
- Kune se u dete, ma daj pusti me, šta ti je?! Nek se smeje, gleda Janjuša, gleda Anđela. Ma ajde bre beži, nemaš šta da mi kažeš, teraj - rekao je Luka.
Autor: Nikola Žugić