Kraj epske ljubavi! Luka saznao da Aneli gleda u Anđela i Janjuša, odmah je oterao od sebe (VIDEO)

Šok!

Luka Vujović prišao je Aneli Ahmić, te je odmah suočio sa tim što je pričala Terzi.

- Šta sa Terzom pričaš da ja tebe ne volim i da igram s tobom rijaliti - rekao je Luka.

- Aj me mani, Terza je pijan - rekla je Aneli.

- Nisi rekla da te ne voli - rekao je Terza.

- Lažeš - rekla je Aneli.

- Ja sa tobom više ne pričam - rekao je Terza.

- Kune se u dete, ma daj pusti me, šta ti je?! Nek se smeje, gleda Janjuša, gleda Anđela. Ma ajde bre beži, nemaš šta da mi kažeš, teraj - rekao je Luka.

Autor: Nikola Žugić