Kraj epske ljubavi! Luka saznao da Aneli gleda u Anđela i Janjuša, odmah je oterao od sebe (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Šok!

Luka Vujović prišao je Aneli Ahmić, te je odmah suočio sa tim što je pričala Terzi.

- Šta sa Terzom pričaš da ja tebe ne volim i da igram s tobom rijaliti - rekao je Luka.

- Aj me mani, Terza je pijan - rekla je Aneli.

Novi ljubavni par! Viktor progutao sve Dušičine greške, ljubili se pred Tošom kao da sutra ne postoji (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisi rekla da te ne voli - rekao je Terza.

- Lažeš - rekla je Aneli.

Hit imitacija! Alibaba se prerušio u Luku, pa ga ismejavao za sve pare: Ja branim Groficu životom! (VIDEO)

- Ja sa tobom više ne pričam - rekao je Terza.

- Kune se u dete, ma daj pusti me, šta ti je?! Nek se smeje, gleda Janjuša, gleda Anđela. Ma ajde bre beži, nemaš šta da mi kažeš, teraj - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

I tebe boli ku*ac, pa gde gledaš?! Terza saterao Aneli u ćošak, ona progovorila o odnosu sa Lukom: To što on priča da je ocu i majci okrenuo leđa, to

Autor: Nikola Žugić

