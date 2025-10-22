Samo Mina da ne bude ljubomorna... Kačavenda u poslednjem trenutku sprečila Alibabu da ne otkrije njihovu tajnu Mini Vrbaški! (VIDEO)

Drama!
Milena Kačavenda predložila je Asminu Durdžiću da idu kod Drveta i traže zadatak, a on je želeo da tajnu otkriju bar Mini Vrbaški jer ne želi da ona bude ljubomorna, ali ga je Milena sprečila u tome.
- Ajde da kažemo samo Mini da ne bude ljubomo - govorio je Asmin, ali se ujeo za jezik da ne završi rečenicu.
- Dolazimo za 10 minuta - rekao je Asmin.
- Nemoj ništa da pričaš - rekla je Milena.
- Šta radiš? - upitala je Mina.
- Reći ću ti ja posle - pravdao se Asmin.
Autor: A. Nikolić