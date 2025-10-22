AKTUELNO

Zadruga

Samo Mina da ne bude ljubomorna... Kačavenda u poslednjem trenutku sprečila Alibabu da ne otkrije njihovu tajnu Mini Vrbaški! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Milena Kačavenda predložila je Asminu Durdžiću da idu kod Drveta i traže zadatak, a on je želeo da tajnu otkriju bar Mini Vrbaški jer ne želi da ona bude ljubomorna, ali ga je Milena sprečila u tome.

Ljubomorna je, večeras mi slavimo: Alibaba udario Minu zabranu da se noćas svađa sa Aneli Ahmić! (VIDEO)

- Ajde da kažemo samo Mini da ne bude ljubomo - govorio je Asmin, ali se ujeo za jezik da ne završi rečenicu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dolazimo za 10 minuta - rekao je Asmin.

- Nemoj ništa da pričaš - rekla je Milena.

I tebe boli ku*ac, pa gde gledaš?! Terza saterao Aneli u ćošak, ona progovorila o odnosu sa Lukom: To što on priča da je ocu i majci okrenuo leđa, to

- Šta radiš? - upitala je Mina.

- Reći ću ti ja posle - pravdao se Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

