Nahraniće im ego, ali na kratko! Kačavenda i Asmin rešili da ispune želju cimera, uskoro ćete gledati njihove KRVNIČKE SVAĐE (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Milena Kačavenda došla je sa Asminom Durdžićem do Drveta mudrosti, te su tako porazgovarali sa njim o ideji koju su dobili za zadatak.

- Imamo problema sa svima, svi žele u kući da se Milena Kačavenda i ja posvađamo na krv i nož i mi smo spremni da to uradimo do utorka - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, do ponedeljka veče, a u ponedeljak uveče ćemo da se izvinimo, ali da se rokamo...Pošto nas je sada Luka video, da krenemo u toku "Pitanja gledalaca", kod Milana. Da krene krvnička svađa, da ga provociramo i da se posvađamo - rekla je Kačavenda.

- Ali na maksimalno - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da se ogovaramo po ćoškovima, da se pljujemo na maksimumu - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

