Dao sve od sebe! Ilija Pečenica se osamio sa Aneli, rešio da joj otvori oči: Ginuo je za tebe, borio se maksimalno! (VIDEO)

Iskren prema njoj!

Ilija Pečenica ušao je u pab "Prijatelji" kako bi porazgovarao sa Aneli Ahmić, nakon što je vratila Luki Vujoviću verenički prsten.

- Ja ti pričam onako iskreno, ginuo je za tebe, borio se maksimalno. Napolju je možda izgledalo tako kako si gledala, ni blizu toga nije bilo - rekao je Ilija.

- Ja sam gledala uživo - rekla je Aneli.

- Ja sam prvi rekao da si mi poznanica, da je tvoj postupak možda loš, ali sam mu rekao da mora da prihvati da si napravila halabuku. Da li je tebi krivo?! Verovatno jeste, rekao sam mu da si dobra devojka, da si nesvesno uradila stvari koje si uradila. Asmin je došao posle dve godine da priča svoju priču...Kidao se i branio te je. Koliko si ti zaljubljena u njega i on u tebe, to ne znam i ne ulazim, ali je on ginuo ovde za tebe...Trčiš malo pred rudu, svog prijatelja kada mi kaže iskreno, prihvatam i sugestiju i ono što nisam u pravu. Veruj mi da je ginuo ovde za tebe - rekao je Ilija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić