AKTUELNO

Zadruga

Dao sve od sebe! Ilija Pečenica se osamio sa Aneli, rešio da joj otvori oči: Ginuo je za tebe, borio se maksimalno! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskren prema njoj!

Ilija Pečenica ušao je u pab "Prijatelji" kako bi porazgovarao sa Aneli Ahmić, nakon što je vratila Luki Vujoviću verenički prsten.

- Ja ti pričam onako iskreno, ginuo je za tebe, borio se maksimalno. Napolju je možda izgledalo tako kako si gledala, ni blizu toga nije bilo - rekao je Ilija.

pročitajte još

Nisu dugo izdržali: Alibaba i Mina sklopili primirje, pa jedno drugom sipali alkohol u usta! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam gledala uživo - rekla je Aneli.

- Ja sam prvi rekao da si mi poznanica, da je tvoj postupak možda loš, ali sam mu rekao da mora da prihvati da si napravila halabuku. Da li je tebi krivo?! Verovatno jeste, rekao sam mu da si dobra devojka, da si nesvesno uradila stvari koje si uradila. Asmin je došao posle dve godine da priča svoju priču...Kidao se i branio te je. Koliko si ti zaljubljena u njega i on u tebe, to ne znam i ne ulazim, ali je on ginuo ovde za tebe...Trčiš malo pred rudu, svog prijatelja kada mi kaže iskreno, prihvatam i sugestiju i ono što nisam u pravu. Veruj mi da je ginuo ovde za tebe - rekao je Ilija.

pročitajte još

Nahraniće im ego, ali na kratko! Kačavenda i Asmin rešili da ispune želju cimera, uskoro ćete gledati njihove KRVNIČKE SVAĐE (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Da spavam na tvom krevetu bez tebe? Gastoz i Anđela sve bliži i bliži, on joj zamerio što je hladna prema njemu (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Dobila i pohvale i kritike! Jovana Đorđević (25) odabrala Desingericu za mentora, on je prekorio: Tvoje pevanje mi je malo šatorsko i seljačko! (VIDEO

Farma

Sevaju varnice na sve strane: Ognjen i Andrea se ne odvajaju, on joj otkrio detalje o bivšoj devojci (VIDEO)

Zadruga

Šok! Mateja opet udario Eni kontru, poručio joj da je mnogo NEREALNA (VIDEO)

Zadruga

NIJE JOJ IŠAO UZ DLAKU! Mića suočio Anitu sa istinom, pa joj očitao bukvicu o ponašanju prema Anđelu! (VIDEO)

Domaći

Ti si puna bola i patnje, a glumiš jaku ribu: Uroš Stanić govorom RASPLAKAO Maju, shvatio da je u suštini dobar čovek: Željna si ljubavi i pažnje, pa