Drama na imanju! Aneli napravila poplavu u izolaciji suzama, stiglo je gorko kajanje?! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Šok!

Aneli Ahmić rešila je da, kako je pričala, kazni Luku Vujovića zbog njegovog ponašanja dok nije bila u Eliti, no, međutim, večeras joj se to obilo o glavu.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, kako ga je nekoliko puta provocirala pred drugim ljudima, on joj je rekao da je slobodna, te mu je ona tako vratila verenički prsten, tako što ga je bacila nazad.

Foto: TV Pink Printscreen

On je pobesneo, te se sklonio od nje, a ona je nakon nove svađe ispred izolacije, ušla u istu i počela da plače jer je videla razdvojene krevete.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

