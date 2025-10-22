Drama na imanju! Aneli napravila poplavu u izolaciji suzama, stiglo je gorko kajanje?! (VIDEO)

Šok!

Aneli Ahmić rešila je da, kako je pričala, kazni Luku Vujovića zbog njegovog ponašanja dok nije bila u Eliti, no, međutim, večeras joj se to obilo o glavu.

Naime, kako ga je nekoliko puta provocirala pred drugim ljudima, on joj je rekao da je slobodna, te mu je ona tako vratila verenički prsten, tako što ga je bacila nazad.

On je pobesneo, te se sklonio od nje, a ona je nakon nove svađe ispred izolacije, ušla u istu i počela da plače jer je videla razdvojene krevete.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić