Biće haosa?!
Nakon što se isplakala, Aneli Ahmić ponovo je izašla ispred izolacije gde je ležao Luka Vujović, te ga je tom prilikom napala.
- Glumi žrtvice, glumi žrtvu. Što glumiš žrtvu?! Idi na žurku - rekla je Aneli.
- Aneli neću da se svađam, smešan sam evo, ne diram te, dosadna si - rekao je Luka.
- Razdvojio si kao krevete, isto kao što si pakovao stvari iz stana, je l' imaš karakter - rekla je Aneli.
- Da, isto kao što si i ti neke stvari radila - rekao je Luka.
- Idi pleši - rekla je Aneli.
- Eto, napravila si da mi se ne pleše. Si ti mogla da budeš svoja?! Nastavi. Imaju dve strane ili ti pravim problem ili ne - rekao je Vujović.
- To je tvoja vadilica da bi mogao da me ostaviš - rekla je Aneli.
- Aneli, ti samu sebe ostavljaš - rekao je Vujović.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić