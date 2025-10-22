AKTUELNO

Zadruga

Razdvojio si kao krevete, isto kao što si pakovao stvari iz stana: Aneli nakon ture plakanja napala Luku, umalo da ispliva prljav veš iz njihovog odnosa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Biće haosa?!

Nakon što se isplakala, Aneli Ahmić ponovo je izašla ispred izolacije gde je ležao Luka Vujović, te ga je tom prilikom napala.

pročitajte još

ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Alibaba i Mina na milimetar do poljupca! Ona napravila haos zbog njega i Kačavende: Koliko od 0 do 100? (VIDEO)

- Glumi žrtvice, glumi žrtvu. Što glumiš žrtvu?! Idi na žurku - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli neću da se svađam, smešan sam evo, ne diram te, dosadna si - rekao je Luka.

- Razdvojio si kao krevete, isto kao što si pakovao stvari iz stana, je l' imaš karakter - rekla je Aneli.

pročitajte još

Ostala u šoku! Aneli saznala da Luka plače, ne može da veruje, Zorica stala na njenu stranu: Ispunila si ovima želju, svi se smeju! (VIDEO)

- Da, isto kao što si i ti neke stvari radila - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Idi pleši - rekla je Aneli.

- Eto, napravila si da mi se ne pleše. Si ti mogla da budeš svoja?! Nastavi. Imaju dve strane ili ti pravim problem ili ne - rekao je Vujović.

pročitajte još

RONI GORKE SUZE! Luka saznao šta je Aneli radila sa Anđelom, pa se slomio na komade! (VIDEO)

- To je tvoja vadilica da bi mogao da me ostaviš - rekla je Aneli.

- Aneli, ti samu sebe ostavljaš - rekao je Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

DOK SI TI PLAKALA MENI, ONI SU TOČILI ŠAMPANJAC: Mića dao sve od sebe da zavrti Aneli mozak, nablatio Đedovića kao nikad do sada (VIDEO)

Zadruga

Kvarna si: Marko ponovo odbrusio Sanji, poručio joj da netrpeljivost u njemu prema njoj RASTE IZ DANA U DAN (VIDEO)

Farma

Ponovo radi Rei iza leđa: Sale Lux otišao da poseti Elenu, pa sa njom proćaskao kao da nikad nisu flertovali! (VIDEO)

Zadruga

Ne štedi reči! Vanja Prodanović urnisala Alibabu kod Maje, misli da se totalno pogubio (VIDEO)

Zadruga

Znaš koliko puta me je Stanija blokirala zbog budale?! Asmin priznao da je jedino rešenje da Noru prepusti totalno Aneli, pa otkrio s čim se nosio (VI

Zadruga

'NEK SMOGNE SNAGE DA SE VRATI, JER JE NEKOME OVDE SMISAO SVEGA!' Samir se slomio na pomen Milene Kačavende, uputio joj brutalnu poruku, a onda je Žana