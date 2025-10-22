Razdvojio si kao krevete, isto kao što si pakovao stvari iz stana: Aneli nakon ture plakanja napala Luku, umalo da ispliva prljav veš iz njihovog odnosa! (VIDEO)

Biće haosa?!

Nakon što se isplakala, Aneli Ahmić ponovo je izašla ispred izolacije gde je ležao Luka Vujović, te ga je tom prilikom napala.

- Glumi žrtvice, glumi žrtvu. Što glumiš žrtvu?! Idi na žurku - rekla je Aneli.

- Aneli neću da se svađam, smešan sam evo, ne diram te, dosadna si - rekao je Luka.

- Razdvojio si kao krevete, isto kao što si pakovao stvari iz stana, je l' imaš karakter - rekla je Aneli.

- Da, isto kao što si i ti neke stvari radila - rekao je Luka.

- Idi pleši - rekla je Aneli.

- Eto, napravila si da mi se ne pleše. Si ti mogla da budeš svoja?! Nastavi. Imaju dve strane ili ti pravim problem ili ne - rekao je Vujović.

- To je tvoja vadilica da bi mogao da me ostaviš - rekla je Aneli.

- Aneli, ti samu sebe ostavljaš - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić