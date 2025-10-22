ŠOK! Dušica ponovo ponižava Viktora, olajava ga iza leđa kod Vanje Živić (VIDEO)

Au!

Dušica Đokić stajala je ispred kazina sa Vanjom Živić, te se tako požalila oko Viktora Gagića.

- Opet ja moram da budem muško - rekla je Dušica.

- Samo se ne takmiči, moraš da budeš fleksibilna. Uzmi sapun i stiskaj ga, beži ti iz ruke - rekla je Vanja.

- On sada igra sa Sunčicom - rekla je Dušica.

- Jao Sunčica, hajde?! - rekla je Vanja.

- Ja sam mislila da je Viktor to hteo, a nije to hteo. Neću da mi se spominje ime kroz to, jer je to za mene poniženje - rekla je Dušica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić