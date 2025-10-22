Dobro protrljajte oči! Janjuš se žalio Kačavendi na bolove koje ima, ona ga sve vreme mazila i češkala (VIDEO)

Rešila da poduzme prvi korak!

Marko Janjušević Janjuš, ovonedeljni vođa, odabrao je Milenu Kačavendu za svoju omiljenu ličnost, te kako su već nedelju dana nasamo u hotelu, njih dvoje često razgovaraju.

On joj se sada požalio na to koje bolove ima i zdravstveni problem, a Kačavenda ga je saslušala, tačnije, pažljivo slušala i sve vreme češkala i mazila po ruci.

Njihov odnos je itekako prisan, a kako će dalje teći njihov odnos, što dok su u hotelu, što posle toga, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić