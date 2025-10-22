Prava trač partija! Boginja progovorila o Anđelu, Sara o peckanju Aneli za Luku, a onda je Sandra otkrila sve o odnosu sa Ivanom: Zamisli šta pravi, odmah je... (VIDEO)

Ne štede reči!

Tanja Stijelja Boginja došla je do pušionice gde su sedele Sandra Todić i Sara Raičević, te je tako otkrila šta je pričala sa Minom Vrbaški.

- Pričala mi je Mina, pokušala je da mi kaže, ali ne sme, rekla je da će sutra, Anđelo kada je davao intervju, šta je pričao za mene, pričaćemo sutra o svim detaljima - rekla je Boginja.

- Strašno brate. Bora krenuo nešto da mi kaže i on prolazi i istripovao da Bora hoće da me poljubi. I mi krenuli nešto tamo po pivo da mi da i je*ote u tom momentu nailazi Anastasija i kao: "Šta je bilo?", ovaj mentol dotrčao ovde po nju - rekla je Sandra.

- Rekao joj ovde: "Hajde polazi u kazino, moraš nešto da vidiš" - rekla je Sara.

- Zamisli šta pravi je*ote?! - rekla je Sandra.

- Dolazi Đukić i uzima kod mene na krevetu, kaže: "Ja nemam komplekse" - rekla je Boginja.

- Ide sada sa Aneli ka rehabu i ja kažem: "Fićko, ideš da tešiš Luleta", on kao: "Da", ja kažem: "Ja sam to upravo uradila pre tebe" - rekla je Sara.

- Foliranti su, ja to vidim, on ne, a ona će njega uništiti, videćete - rekla je Boginja.

Autor: Nikola Žugić