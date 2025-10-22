Ljubav cveta! Aneli dokazala da ne može da odoli Luki, prišla mu i ponovo ga grlila (VIDEO)

Opa!

Aneli Ahmić prošetala je spavaćom sobom i Belom kućom, te je malo bila u pabu sa Lepim Mićom, nakon čega je rešila da ponovo ode do izolacije.

Naime, tamo je ležao Luka Vujović, koji je sve vreme razmišljao, pretpostavljamo, o celokupnoj situaciji. Tom prilikom Aneli je sela na njegov krevet, pa ga potom i zagrlila.

Ona je ovim postupkom dokazala da ne može bez njega, kao i da ne može da mu odoli, a kako će teći njihov odnos, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić