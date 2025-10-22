AKTUELNO

Zadruga

Trk na Pink: Počinje radio Amnezija, više ništa neće biti isto u Eliti! (VIDEO)

Foto: Pink.rs/Pixabay.com

Ovo se ne propušta!

Upravo na televiziji Pink, ali i radiju, počinje prvo izdanje emisije "Amnezija" ove sezone. Voditelji Bora Santana i Filip Đukić spremili su zanimljiva pitanja i dobre pesme za svoje današnje goste, zbog čega ne treba da propustite ovu emisiju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Draga Elito, sada je vreme da počne emisija ove sezone ''Radio-Amnezija''. Pored emotivanja na TV Pink, emisija će biti emitovana i na radiju sa 91.3 Mh. Vi ste izabrali Boru i Filipa za voditelje i oni će ove sezone svake srede voditi ovu emisiju - glasilo je pismo Velikog šefa. 

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

