Svi na Pink: Teodora Delić stigla kod Drveta mudrosti, vreme je da otkrije mnoge tajne!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Teodora Delić stigla je u Rajski vrt, kako bi Drvetu mudrosti ogolila dušu o svom odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom, ali i najaktuelnijim dešavanjima u "Eliti".

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.Panić

