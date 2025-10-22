Bilo mi je teško, ali sam sazrela: Teodora jedva izdržala sedam dana sa ljutim Bebicom, ali nije bilo uzalud! (VIDEO)

Šokirala se!

Teodora Delić otišla je kod Drveta mudrosti kako bi zajedno porazgovarali o tajnom zadatku Nenada Macanovića Bebice, a ona je otkrila kako se osećala u proteklih sedam dana.

- Teodora, šta se dešava sa tobom i Nenadom? - upitalo je Drvo.

- Pa on je od utorka totalno promenio svoje ponašanje i imali smo par rasprava i svađa. Nervirao me za stolom i primetila sam čudno ponašanje, pomislila sam da je zbog Anđela i svi su krenuli da pričaju o tome. Sad je sve okej osim toga što sam ja malo više popila sinoć - rekla je Teodora.

- Nenad je bio na zadatku i to je zapravo sve bila njegova ideja - reklo je Drvo.

- Strašno. On je meni juče rekao da ide kod Drveta sa Dačom da vidimo za Odabrane i vraća se, tada sam shvatila da je zadatak jer je krenuo normalno da se ponaša. Šokirao me stvarno jer nisam mogla da verujem da je izdržao sedam dana, a ja mislim da sam ozbiljno sazrela i imala sam dosta strpljenja - rekla je Teodora.

- Ja bih voleo ukoliko možeš da pozoveš sada i Nenada kod mene i da dođete zajedno - reklo je Drvo.

- Evo Drvce - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić