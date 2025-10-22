AKTUELNO

Ja sam zauzeta: Teodoru zaintrigiralo Đukićevo priznanje, ali glumi nedodirljivu! (VIDEO)

Dača Virijević preneo je Teodori Delić sve tračeve koji su se jutros pričali o njoj i Nenadu Macanoviću Bebici u kući Odabranih, a nju je sve vreme zanimalo šta je to Đukić pričao, ali je glumila nedodirljivu.

- Sinoć su vas svi ogovarali u Odabranima. Kaže Terza da si ga pitala: ''Što Đukić sedi pored Maje?'' - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bože sačuvaj, nisam - rekla je Teodora.

- Đukić je priznao da si ti jedina devojka koja mu se sviđa - rekao je Dača.

- To je zadatak neki - rekla je Teodora.

- Nije, priznao je da mu se dopadaš. Ja sam ga sve ispitao - rekao je Dača.

- To Filip pričao? - upitala je Teodora.

- Da, da. Kaže da se gledate na svakom sastanku i da neće da bude problem u vezi, ne druži se sa Bebicom - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma odvalio se budala - rekla je Teodora.

- Oni kod drveta nisu bili, to ti je sto posto - rekao je Dača.

- Ja sam zauzeta devojka, mene to ne zanima - rekla je Teodora.

- Nije on ništa loše rekao - rekao je Dača.

- Nije, priznao dečko i to je to - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

