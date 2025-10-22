AKTUELNO

Zadruga

Hitno pismo Velikog šefa: Vođa Elite ima težak zadatak! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovome se nisu nadali!

Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće kako bi obavestio ovonedeljnog vođu Marka Janjuševića Janjuša, da je potrebno da se prijavi 32 takmičara ''Elite 9'' kako bi odgovorili na izazov.

Foto: TV Pink Printscreen

- Draga Elito, neka se odmah prijavi 32 dobrovoljca koji su spremni da odgovore na izazov velikog šefa. Vođa mora da jasno i glasno izgovori svačije ime, a nakon toga je potrebno da se podelite u četri grupe po osmoro. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

