Želim da mi budeš poslednja žena: Luka pokušao da zamaže Aneli oči, ona ga ponovo navlači da raskine s njom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema kraja drami!

Luka Vujović i Aneli Ahmić seli su u dvorištu da porazgovaraju o svom odnosu, a ona je ponovo kao i sinoć pokušavala da ga navuče da raskine s njom.

- Je l' ti ja stvaram ovde opterećenje? - upitala je Aneli.

- Ne nego stvaraš neku sliku za koju nema potrebe - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakvu si ti sliku sinoć stvorila? - upitala je Aneli.

- Pa da te volim najviše i da mi nedostaješ - rekao je Luka.

- Molim? Molim? Ti mene ne voliš - rekla je Aneli.

- To si i sinoć pričala - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' hoćeš da me ostaviš? - upitala je Aneli.

- To si i sinoć radila, kao da me navlačiš - rekao je Luka.

- Zbog čega se nisi ogradio od Maje? - upitala je Aneli.

- Kako nisam? Ja da nisam bio nepošten prema tebi u nekim situacijama, ne bi dao Grofici za pravo. Šta nama donosi to što imamo loše odnose sa roditeljima? U životu čovek vremenom može da uspostavi nešto da se kaje. Ja sam tebe verio jer te volim i želeo sam da ti dokažem da želim da mi budeš poslednja žena - upitao je Luka.

- Pravila sam greške - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

