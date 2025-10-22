AKTUELNO

Domaći

Priznao je krivicu, ali... Ana Radulović se oglasila za Pink.rs nakon završenog ročišta sa Ivanom Marinkovićem i otkrila detalje suđenja

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Danas je Ivan Marinković napustio Belu kuću kako bi se na sudu sastao sa voditeljkom TV Pink Anom Radulović.

Naime, voditeljka Ana Radulović je Ivana tužila zbog uvreda i kleveta na njen račun da je bila neverna svom bivšem suprugu Mirčetu Raduloviću, a Marinković je sve to izneo u programu uživo tokom jedne od emisija ''Narod pita'' prošlog leta.

Mi smo kontaktirali Anu Radulović koja je za Pink.rs otkrila kako teče suđenje obzirom da još uvek nisu gotova ročišta:

- Ivan Marinković je priznao krivicu, ali se suđenje nastavlja - bilo je sve što je Ana mogla da nam kaže u ovom trenutku obzirom da je postupak i dalje u toku.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Autor: N.Panić

