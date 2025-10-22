Priznao je krivicu, ali... Ana Radulović se oglasila za Pink.rs nakon završenog ročišta sa Ivanom Marinkovićem i otkrila detalje suđenja

Danas je Ivan Marinković napustio Belu kuću kako bi se na sudu sastao sa voditeljkom TV Pink Anom Radulović.
Naime, voditeljka Ana Radulović je Ivana tužila zbog uvreda i kleveta na njen račun da je bila neverna svom bivšem suprugu Mirčetu Raduloviću, a Marinković je sve to izneo u programu uživo tokom jedne od emisija ''Narod pita'' prošlog leta.
Mi smo kontaktirali Anu Radulović koja je za Pink.rs otkrila kako teče suđenje obzirom da još uvek nisu gotova ročišta:
- Ivan Marinković je priznao krivicu, ali se suđenje nastavlja - bilo je sve što je Ana mogla da nam kaže u ovom trenutku obzirom da je postupak i dalje u toku.
Autor: N.Panić