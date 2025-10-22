Dača insajder nastavlja da skida maske: Razotkriva takmičare kao niko do sad, tek će goreti sve! (VIDEO)

Mnogima neće biti dobro!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Daču Virijevića koji je dobio posao insajdera.

- Prva tema je naravno Aneli i kaže: Asmin je izjavio da su Sita i Aneli ukrale pare Asminu, a posle su se razbežali. Druga vest je da je Luka zamerio Aneli ponašanje obzirom da se ona sinoć gledala i nazdravljala sa Anđelom. Treća tema je da je Đukić priznao Anđelu da mu se sviđa Teodora - rekao je Dača.

- Anđelo nema veze s tim, a Terza zna celu priču - rekao je Đukić.

- Sledeća vest je da je Biljana prozivala Noru na društvenim mrežama, pa prijavila Aneli u policiju. To je Aneli besna rekla Luki kada je došla u Pab, tako da je istina da su njih dve ratovale. Sledeća tema je da je Aneli iskopirala Staniju i bacila prsten, rekla je da ne želi nikakav kontakt s njim. Sledeća tema je da je Maja izljubomorisala sinoć, ne znam da li je to zbog Filipa ili koga već videćemo. Naredna tema je da je Aneli tvrdi da Nerio laže 90 posto stvari. Takođe je Sara Stojanović izjavila da joj se jedino sviđa Asmin, a posle pola sata ušla je u vezu sa Luksom - otkriva Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić