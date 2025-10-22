Jezikom seče kao sabljom: Miljani Kulić prekipelo da sluša laži i gluposti, do srži raskrinkala Alibabu, Maju i Ahmiće! (VIDEO)

Preselo joj!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Miljanu Kulića koji je progovorio o svim aktuelnim temama u Beloj kući.

- Muka mi je više od laži, počeću od Nerija. On priča da se spletkari po ćoškovima, ali se ne spletkari već sam ga direktno pitala. Nije normalno da bude dobar sa ženom koja je rekla da on 90 posto stvari laže. Anelinim ulaskom su se Luka i Maja totalno izvukli, ali ja to neću dati. On i Maja su se dopali jedno drugom, a sada Maja priča kako je sve to igra, ali se ona umešala i htela je to. Proradili su joj ženski kompleksi jer vidi da Luka provodi vreme sa Aneli i to je očekivano. Maja je svesno to radila i želela, kao i Luka. Dolazi Maja i priča jednu priču, a ona je tri nedelje flertovala i smejala se - rekla je Miljana, pa dodala:

- Što se tiče Asmina, moram da kažem da je Aneli demolirala njega odmah pitanjem: ''Da li želi da viđa Noru'''. Logično je da će majka dovoditi to dete, a pre svega toga treba da se uradi DNK jer Asmin sumnja da je Nora njegova već četiri godine - rekla je Miljana.

- Miljana je jako inteligentna devojka, ali je zaboravila da je Aneli tražila od nje da se izvinim za početak - rekao je Alibaba.

- Vidimo da svi vole jako rijaliti. Ja sam Nerija podržavala, a on mi se breca zato što sam ga normalno pitala šta radi sa tetkom koja govori da devedeset posto stvari laži. Naslušala sam se pregršt izmišljotina, izvlačenja i uvlačenja - rekla je Miljana.

Autor: N.Panić