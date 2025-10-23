Rešio da stane na put lažima! Nerio demantovao Aneli, tvrdi da je Sita podigla sve pare sa njegovog štednog računa i da ga je OTERALA U DUGOVE: Ja sam blokiran, ne mogu ništa! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Kažeš da je Nerio slagao 90 odsto, a ti nam reci dve priče koje nije?! Šta kažeš na to da je Sita podigla dečiji fond koje su mu sa očeve strane uplaćivane godinama, da li bi ti radila za 20 evra dnevnicu - glasilo je pitanje.

- To je za njegove godine bilo tada sasvim solidno, s tim da je imao sve plaćeno, hranu, garderobu, uvek je imao sve od Site. Pomagali smo mu sa svih strana. Ja bih gledala da moje dete nađe nekog normalnog momka. Mislim da bi Sita trebala da pusti sve ovo, dete joj je okrenulo leđa - rekla je Aneli.

- Zar ona nije njemu prva okrenula leđa - pitao je voditelj.

- Nije nikada, on samo ne može da prihvati da ona ne prihvati Hanu. Neće da prihvati, ona je majka, ja ne mogu ništa - rekla je Ahmićeva.

- Šta kažeš na to da mu je napravila dug od četiri hiljade evra - pitao je Milan.

- E za to ne znam, neka on kaže - rekla je Aneli.

- Jeste, Erste banka je u pitanju, u Dubrovniku. Em sa posuđivanjem para od firme, em ih nije vratila na moje ime, em telefoni i prodaja, ja nigde ne mogu da uzmem pretplatu. Ne mogu ništa, ja sam blokiran! Ja sam budala - rekao je Nerio.

- Ja sam se osvrnula na odnose Hane, Nerija i Site, ja nisam živela sa njima. Smatram da 90 odsto stvari nije baš tako - rekla je Aneli.

- Šta kažeš na to da je podigla sav njegov fond - pitao je Milan.

- Ja toj porodici ništa ne verujem, toj babi Nadi koja ide po emisijama koja priča o tome, umesto da stane i ne priča o svom pokojnom sinu, nego se svađa po komentarima i televizijama - rekla je Aneli.

- Meni je Nada rekla da je to istina i da nije podigla sve kune, oni to ne bi saznali. On je došao da uplati tada štednju i video je da je podignuto - rekao je Nerio.

- Dobio je sve to pre 18 godina, dobio je od mog oca auto - rekla je Aneli.

- Tvoj tata živi u kontejneru kao bauštelci, nemate ništa ni ti, ni brat, ni sestra - skočio je Asmin.

- Ti si podstanar u Austriji...Znam da je imao neku štednju Nerio kao dečak, koliko novca je u pitanju i da li je podigla, ne znam - rekla je Aneli.

- Kada su se posvađale, Aneli je meni rekla da je Sita debela i glavata ku*va i da je ukrala od deteta novac sa štednje da uradi silikone - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić