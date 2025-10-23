PROČITALI JE KAO BUKVAR! Kačavenda i Bebica udružili snage, pa shvatili da Aneli nema nijedan argument u rukavu, ona totalno zanemela (VIDEO)

Menja boje poput semafora!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za

- Da li misliš da Aneli ne zna da je Neriu majka skinula svu ušteđevinu? - pitao je Milan.

- On nikad Aneli nije blatio. Aneli je malopre rekla da u papirima stoji da je hapšena i da je to urađeno za njeno dobro. Ovim je lupila totalnu glupost. Baš mi je čudno da je došla da proprati nećaka a da nije videla neke dokaze. Ovo što govori za njegovu baku, ko će da joj oduzme pravo da govori o svom sinu. Ja sam slušala neke razgovore gde ona najstrašnije pljuje Situ. Sve što je rekla u ovom trenutku laže. Ne postoji šansa da ništa nije znala pred ulazak - rekla je Milena.

- On je nas više puta uverio da priča istinu. Nelogično mi je da se o tvojoj sestri i porodici pričaju te stvari, a da ti ništa nisi ispratila. Apsolutno sve laže. Uopšte nije ubedljiva i bez jednog jedinog argumenta je ovde. Kako Asmin ima dokaze za sve što priča. Kod Aneli ne znam da li je išta demantovano od sedme sezone. Aneli je danas govorila kako je živeo u kući u Dubrovniku, a on je pričao da su oni pobegli i da ih je ona terala da žive u Anelinom delu - rekao je Bebica.

- Ja sam vas pratila i videla sam šta radite, nemam ništa na ovo da kažem - rekla je Aneli.

- Ona pokušava da brani svoju sesutru i da nađe neko opravdanje. Ja verujem da znaš dosta ovih situacija, ali me ne interesuje. 600 evra je dovoljno kad nekome obezbediš stan i sve - rekao je Janjuš.

- On je dobijao od nas sve. Živeo si kod nas, nisi plaćao ni struju, ni vodu - rekla je Aneli.

- Koliko si zarađivao dnevno? - pitao je Janjuš.

- Pravio sam preko 150 evra, a dobijao sam 20 - rekao je Nerio.

- Imala si i ti 20 godina, pa ti ne bi bilo dovoljno 20 evra. Pokušavaš da odbraniš, ali ti ne ide - rekao je Janjuš.

- Ja kapiram da vas dve nemate dobar odnos iako ti kažeš da jeste. Tu mi se negde kosi taj deo gde ti nisi znala. Ne zauzimam ničiju stranu - rekla je Vanja.

- Nikad ne bih pričala protiv svoje sestre. Ne moramo Nerio i ja pričati, laže sve - rekla je Aneli.

- Sve si slagala, čak i svoje ime koje si menjala posle. Ustaje i glumi tetkicu da bi ispala u narodu - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić