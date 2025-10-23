AKTUELNO

Saterana u ćošak: Nerio demantovao Aneline tvrdnje da ga je odgajala, ona se zapetljala skroz (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Aneli Ahmić.

Kako si odgajala Neria, kad si tri godine bila u Lincu, ap prethodne tri u Švici? Sve kad se sabere ostaju tri godine od kada se rodio.

- Baš te tri godine. Ja sam dolazila kući i kad sam bila sa Marinkom u vezi. Čuvala sam decu i Siti sam pomagala - rekla je Aneli.

- Nisi me odgajala, čuvala si me - rekao je Nerio.

- Odgajala sam ga, bio je sa mnom dok mu je majka radila - rekla je Aneli.

- Najviše su me odgajali baka pokojna, Edita i Maka - rekao je Nerio.

- Ona nije mogla samu sebe da odgaji, a ne njega. Vidimo kako odgaja Noru. Njega je svakoi odgajao, samo ne Sita - rekao je Asmin.

- Ona je rekla da ne želi svađu sa njim jer ga je odgajala. Time je htela da keže da je ne teraju da se svađa sa njim. Potvrđeno je da je bila tu, da je ona videla prva u sobi da pušti. Provodila je vreme uz njegovo odrastanje - rekao je Luka.

- Ja sam pitala da li ga je ona odgajala, a on je rekao: "Ma koju pm me odgajala" i rekao da je ima vremena da ispriča - rekla je Milena.

