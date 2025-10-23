Da si gledao kada sam ti pokazala, mogao bi da mi pomogneš: Aneli kivna na Luku jer je pravio HAOS dok mu je davala dokaze protiv Asmina, on se pravda (VIDEO)

Au, kakav šok!

Lepi Mića sve vreme pričao je sa Lukom Vujovićem i Aneli Ahmić u pabu i to o ponašanju i pričama Asmina Durdžića.

- Ja sam ti pokazala sve, krenula sam da ti pokazujem sve, ti si meni već napravio haos. Da si pogledao tada, mogao bi ovde da mi pomogneš, ali nisi - rekla je Aneli.

- Ne svađamo se, jesam Aneli, ali ne može, ispada smešan. Govorio je da si dobra majka i da nisi bila za vezu...Svima je pretio, ne samo Aneli, nego i meni. Ne može niko da ga uhvati - rekao je Luka.

- Nemoguće je da on sve laže, ali okej, ako je nešto bilo kažeš da je istina, šta je problem?! Treba samo da priča da je otišao u Majami kada su bili zajedno - rekao je Mića.

- Šta je radio ženi koja je mojoj mami prodala kolače?! Otišao u poslastičarnicu, a zamislite šta je meni radio - rekla je Aneli.

- Priznao je da je muvao tri meseca - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić