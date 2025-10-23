Au, kakav šok!
Lepi Mića sve vreme pričao je sa Lukom Vujovićem i Aneli Ahmić u pabu i to o ponašanju i pričama Asmina Durdžića.
- Ja sam ti pokazala sve, krenula sam da ti pokazujem sve, ti si meni već napravio haos. Da si pogledao tada, mogao bi ovde da mi pomogneš, ali nisi - rekla je Aneli.
- Ne svađamo se, jesam Aneli, ali ne može, ispada smešan. Govorio je da si dobra majka i da nisi bila za vezu...Svima je pretio, ne samo Aneli, nego i meni. Ne može niko da ga uhvati - rekao je Luka.
- Nemoguće je da on sve laže, ali okej, ako je nešto bilo kažeš da je istina, šta je problem?! Treba samo da priča da je otišao u Majami kada su bili zajedno - rekao je Mića.
- Šta je radio ženi koja je mojoj mami prodala kolače?! Otišao u poslastičarnicu, a zamislite šta je meni radio - rekla je Aneli.
- Priznao je da je muvao tri meseca - rekao je Vujović.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić