Da si gledao kada sam ti pokazala, mogao bi da mi pomogneš: Aneli kivna na Luku jer je pravio HAOS dok mu je davala dokaze protiv Asmina, on se pravda (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Lepi Mića sve vreme pričao je sa Lukom Vujovićem i Aneli Ahmić u pabu i to o ponašanju i pričama Asmina Durdžića.

- Ja sam ti pokazala sve, krenula sam da ti pokazujem sve, ti si meni već napravio haos. Da si pogledao tada, mogao bi ovde da mi pomogneš, ali nisi - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne svađamo se, jesam Aneli, ali ne može, ispada smešan. Govorio je da si dobra majka i da nisi bila za vezu...Svima je pretio, ne samo Aneli, nego i meni. Ne može niko da ga uhvati - rekao je Luka.

- Nemoguće je da on sve laže, ali okej, ako je nešto bilo kažeš da je istina, šta je problem?! Treba samo da priča da je otišao u Majami kada su bili zajedno - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta je radio ženi koja je mojoj mami prodala kolače?! Otišao u poslastičarnicu, a zamislite šta je meni radio - rekla je Aneli.

- Priznao je da je muvao tri meseca - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

