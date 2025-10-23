AKTUELNO

Ovo su svi čekali da čuju: Stanić spustio loptu sa Aneli, pa izabrao između nje i Maje (VIDEO)

Nije mu bilo lako!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Neria Ružanjija.

Druže, videsmo dokaze kako ti majka mađija jednog dečka, baci ti ipak sve te poklone od Aneli što ti je dala.

- Niko ne može da utiče na moje stavove, ne znam kako da odgovorim - rekao je Nerio.

- Ja verujem u Boga i ne mogu da verujem u to. Odvratno mi je i degutantno sve to - rekla je Matora.

Uroše, ili Maja ili Aneli?

- Maja. Ja sa Aneli nikad neću biti prijatelj. Pokajao sam se za neke stvari jer smo ipak bili kućni prijatelji. Želim da ove godine ne bude moja žrtva kao što je bila. Uvek ću izabrati Maju. Sa Aneli neću biti drugar, ali je neću dirati i provocirati - rekao je Uroš.

- Ona je ta koja ga je izdala, ja nisam. Uroš i ja smo temperamentni i možemo se posvađati 20 puta, ali ćemo se i pomiriti. Rekao mi je da ne želi da je napada jer voli da glumi žrtvu - rekla je Maja.

- Jesam ja nju vređao, ali nije ni ona meni ostala dužna. Krivo mi je što sam je polio. Nisam trebao da pominjem Mitketa i G klasu. Bolji je čovek od Asmina i iza toga stojim. Aneli nikad nije na morbidan način uvredila moju majku - rekao je Uroš.

- Uroš može lako da obrne igricu - rekla je Aneli.

