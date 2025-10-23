Mahala je papirima uživo na Pinku: Nerio otkrio da ga Aneli NEĆE zaustaviti u otkrivanju Sitinog pravog lica, Anđelo demolirao Ivana, on pokušao sve da svali na Miljanu (VIDEO)

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", naredno pitanje pročitao je Neriju Ružanjiju.

- Mislim da dečko tvojih godina uopšte ne laže, ne dozvoli da te tetka An*lna pokoleba, jer mislimo da joj je to jedan od domaćih zadataka - glasilo je pitanje.

- Ja sam već rekao da Aneli zna Sitinu stranu priče, normalno je da će da kaže da lažem, koliko, 90 odsto. Ja kada sam pitao šta konkretno lažem, nije imala odgovor da mi da. Ja sam došao to ovde da ispričam iz muke - rekao je Nerio.

- Maločas si pričao sa Borom, ko je Bina ta - pitao je Milan.

- To je rodica naša, pričuvala bi me, jesam, rekao sam. Dobro, nije me čuvala kada je pušila to...Mislim da nema neke loše namere prema meni, samo to što kažeš da lažem, oko toga možemo vazda da se sukobimo, ali ovako mislim da nema zle i naopake namere prema meni, mislim da ona iznosi Sitinu stranu priče - rekao je Nerio.

- Sita je ukrala Aneli dva puta auto, dva puta ga prodala. Aneli mora da radi šta joj Sita kaže, ukoliko Aneli ne bude igrala kako Sita svira, Sita će mnogo stvari da potvrdi - rekao je Asmin.

- Nek on priča kako hoće, neću se petljati. Ne želim da ga povredim i to je to - rekla je Aneli.

Naredno pitanje bilo je za Ivana Marinkovića.

- Čije prezime nosi tvoj sin, jer stalno želiš da poniziš Anđela što nosi majčino prezime - glasilo je pitanje.

- Moj sin nosi prezime Kulić, a čuo sam da je imao jedno vreme to prezime oca, pa da ga je onda promenio - rekao je Ivan.

- Odlično pitanje. Logično da ako sam Ranković i majka i ja i ujak, logično je da je to njihovo. Neke stvari govore i pričaju kao da oni te neke stvari nisu radili. On je čovek od 46 godina koji je svesno doveo sina do toga. Nisam ja kriv za to što su se moji roditelji razveli - rekao je Anđelo.

- Miljana je odlučila da mene stavi kao "N.N." osobu, nisam se bunio, za razliku od njega, kako sam ja čuo, on je imao dobar odnos sa svojim ocem, plaćao alimentaciju, a majka je odlučila da mu stavi svoje prezime, kako sam čuo - rekao je Marinković.

- Ti odlučuješ o sudbini svoje dece idiote jedan, ne možeš da lažeš da nisi ništa uradio, a ti nisi otišao po sina u porodilište po dete - rekao je Anđelo.

- Istina je to što si rekao, prvi put je došao da ga slikaju novinari, molila sam ga da izvedemo Željka iz porodilište, nije hteo, ja sam iznervirana rekla da upišu "N.N." - rekla je Miljana.

- Nije me blam, a onda ću ipak da kažem ponovo, nije ovako bilo. Ja sam došao da vidim svoje dete kada se Miljana porodila. Kada sam završio posetu u bolnici u Nišu, nakon toga sam seo u automobil i krenuo za Niš uz dogovor da ga izvedemo. Dok sam stigao, nekim čudnim sticajem okolnosti krenule su da mi stižu uvredljive poruke, te poruke su se nastavile putem do Beograda. Nakon toga sam je prijavio za uznemiravanje, ali je i dalje ostala poenta da se Željko izvede iz bolnice. Gledao sam kod kuće kako porodica Kulić slavi dolazak Željkov kući, tj. zvali su me, ali su mi rekli da će biti porodično, a ne da će biti poznate ličnosti tu, a bili su Lepi Mića i Zorica Marković - rekao je Ivan.

- Došao je prvi put, Darko je došao da snimi. Naravno da je Pink došao da snimi. Bili su prijatelji, drugovi, kum, na proslavi su bili Lepi Mića i Zorica Marković. Naravno da je upisan "N.N." jer me je vređao po izlasku iz bolnice - rekla je Miljana.

