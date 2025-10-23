AKTUELNO

Nikad nisam osetio nešto prema Maji: Luka priznao da nema potrebu da vređa Marinkovićevu, Aneli pobesnela: Ne obraćaj mi se večeras! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", sledeće pitanje pročitao je Luki Vujoviću.

- Maja kaže da Aneli liči na babuna, ti ćutiš, a brk ti se smeje. Ti kažeš da si je branio, jesi, ali od Asmina, ali Makica je Makica - glasilo je pitanje.

Da igram igru, išli bi u rikverc: Ilija Pečenica sateran u ćošak, Aneli potvrdila Neriovu priču da Sita NE DOZVOLJAVA OVO, a onda je Maja progovorila:

- Budem li ja osetio, ja ću to uraditi, ne želim fejk ništa da radim...Ja znam kako bi vi reagovali da sam skakao na Majine provokacije - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja smatram da je Luka potpuno normalno komentarisao situaciju, muškarac koji se svađa sa ženom je za mene žena. Zašto bi on mene vređao?! Ja njega nikada nisam uvredila, čak sam ga i štitila - rekla je Maja.

- Ja nikada nisam osetio ništa prema Maji, nisam je gledao kao da bih imao nešto sa njom - rekao je Luka.

NE ZNA GDE UDARA! Asmin isponižavao Aneli zbog veze sa Lukom, pa joj udario na komplekse: Njena reakcija sve šokirala (VIDEO)

- Nemoj da ja počnem da pričam, bolje mu je da ćuti - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kada sam rekao za Maju na nominacijama da mogu da budem sa njom da hoću, vi ste mi oči iskopali - rekao je Luka.

Sledeće pitanje bilo je za Vujovića.

OČI U OČI POSLE TRI GODINE! Asmin saznao za Lukinu zabranu da vidi svoju ćerku, pa se obračunao sa Aneli: Hoćeš da me vratiš preko Nore! (VIDEO)

- Bravo majstore, ti si najjači manipulator - glasilo je pitanje.

- Ivan treba više da se druži sa mnom, tako je isto i Asmin mala beba za mene. Evidentno je da ljudi koji komentarišu se ne slažu sa nacijom - rekao je Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj da mi se unosiš u lice, skloni se! - rekla je Miljana.

- Hoćeš da se smiriš?! Nemoj da si mi se večeras obratio - rekla je Aneli.

Sve što si radila Staniji na Farmi, vratiću ti: Luka upozorio Aneli na rečnik i zapretio joj, Asmin zaratio kao nikad sa Zoricom Marković: Od sutra te

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

