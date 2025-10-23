AKTUELNO

Zadruga

HAOS ZA SAM KRAJ! Anastasija progovorila o roditeljima, Jakšićka žestoko zaratila sa advokaticom, pa joj zapušila usta: Imam dva stana u Milanu, dete mi se zove Salvatore! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne štedi je!

Naredno pitanje bilo je za Anastasiju Brčić.

pročitajte još

Karambol! Pale teške pretnje između Alibabe i Zorice, Ivan Marinković postao pretnja Bori Santani (VIDEO)

- Da li tebi u spoljnom svetu roditelji biraju dečka - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije to problem, jer sam rekla da ne želim da imam vezu jer ne želim da imam se*sualne odnose pred kamerama - rekla je Anastasija.

Sledeće pitanje bilo je za Aleksandru Jakšić.

- Zbog čega te nervira Jovana - glasilo je pitanje.

- Ne volim folirante, ima dosta nas koji su završili fakultet, ali ne potenciramo i ne govorimo za druge ljude da su glupi. Ja sam sa njom imala dve svađe, od mene nije dobila nijednu uvredu, a ti si mene puno izvređala. Zašto je došla ovde?! Kao što je Sneža Kušadasi bila muza Ivanu Marinkoviću, tako je i ona meni. Sebi ne dajem za pravo da je vređam jer ne želim da budem kao ona - rekla je Jakšićka.

pročitajte još

Sram te bilo, snimaš se, a imaš dete kod kuće: Asmin zalepio Aneli za patos, Nerio doživeo pomračenje, pa se obračunao sa Ahmićevom jer blati Hanu: Mo

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne bih da se pravdam, ona mene proganja od kada sam ovde ušla. Vrlo je vidna razlika između nas dve, a to je činjenica ...Tebe sigurno ne mogu da uporedim sa sobom - rekla je Jovana.

- Ako ne zna da se izbori, ne znam šta da joj radim ja - rekla je Jakšićka.

pročitajte još

Da igram igru, išli bi u rikverc: Ilija Pečenica sateran u ćošak, Aneli potvrdila Neriovu priču da Sita NE DOZVOLJAVA OVO, a onda je Maja progovorila:

- Ja jako teško prilazim ljudima, ona je u Italiji naučila da vrlo lako prilazi ljudima - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aleksandra Jakšić je udata za italijnskog državljanina, dobila sam dete sa njim, odakle vam ideja da lupetate?! Imam dva stana u Milanu, dete mi se zove Salvatore i Salvatore provodimo pola godine u Milanu, tako da ne izmišljajte o meni, nego me pitajte ako vas nešto zanima - rekla je Jakšićka.

pročitajte još

Nikad nisam osetio nešto prema Maji: Luka priznao da nema potrebu da vređa Marinkovićevu, Aneli pobesnela: Ne obraćaj mi se večeras! (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

'ODREKLA TE SE SESTRA JER SI JOJ DETE BACILA U...' Sneža žestoko zaratila sa bračnim parom Marinković, ori se Bela kuća od uvreda! (VIDEO)

Zadruga

Žestoko za sam kraj: Miljana urnisala Ivana, najbeskrupuloznijeg učesnika Elite 8 (VIDEO)

Zadruga

'JA SAM BUDALA, PA SAM JOJ OPROSTILA' Anita se ostrvila na Anđelu, jer joj je vređala dete! Ove reči će pamititi! (VIDEO)

Domaći

Zapušila usta mnogima: Aneli Ahmić dokazala da živi pravu bajku od života u Dubrovniku, pa zbog ovoga potkačila Asmina i Staniju (VIDEO)

Zadruga

Nemam više osećanja, OHLADILA SAM SE: Stefani progovorila o emocijama prema Matoroj, pa se osvrnula na UPAD inspektora u stan: Drago mi je da je Tamar

Zadruga

ORI SE GARDEROBER! Ena zaratila sa Pejom, umešao se Gruja i izvukao DEBLJI KRAJ: Loš si otac, ostavio si ženu s decom zbog Mime (VIDEO)