HAOS ZA SAM KRAJ! Anastasija progovorila o roditeljima, Jakšićka žestoko zaratila sa advokaticom, pa joj zapušila usta: Imam dva stana u Milanu, dete mi se zove Salvatore! (VIDEO)

Ne štedi je!

Naredno pitanje bilo je za Anastasiju Brčić.

- Da li tebi u spoljnom svetu roditelji biraju dečka - glasilo je pitanje.

- Nije to problem, jer sam rekla da ne želim da imam vezu jer ne želim da imam se*sualne odnose pred kamerama - rekla je Anastasija.

Sledeće pitanje bilo je za Aleksandru Jakšić.

- Zbog čega te nervira Jovana - glasilo je pitanje.

- Ne volim folirante, ima dosta nas koji su završili fakultet, ali ne potenciramo i ne govorimo za druge ljude da su glupi. Ja sam sa njom imala dve svađe, od mene nije dobila nijednu uvredu, a ti si mene puno izvređala. Zašto je došla ovde?! Kao što je Sneža Kušadasi bila muza Ivanu Marinkoviću, tako je i ona meni. Sebi ne dajem za pravo da je vređam jer ne želim da budem kao ona - rekla je Jakšićka.

- Ja ne bih da se pravdam, ona mene proganja od kada sam ovde ušla. Vrlo je vidna razlika između nas dve, a to je činjenica ...Tebe sigurno ne mogu da uporedim sa sobom - rekla je Jovana.

- Ako ne zna da se izbori, ne znam šta da joj radim ja - rekla je Jakšićka.

- Ja jako teško prilazim ljudima, ona je u Italiji naučila da vrlo lako prilazi ljudima - rekla je Jovana.

- Aleksandra Jakšić je udata za italijnskog državljanina, dobila sam dete sa njim, odakle vam ideja da lupetate?! Imam dva stana u Milanu, dete mi se zove Salvatore i Salvatore provodimo pola godine u Milanu, tako da ne izmišljajte o meni, nego me pitajte ako vas nešto zanima - rekla je Jakšićka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić