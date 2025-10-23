Sve će to da popuca: Sukob Kačavende i Alibabe glavna tema abrova u Eliti, Matora najavila raspad KLANA! (VIDEO)

Likuju zbog njihovog sukoba!
Dušica Đokić i Jovana Tomić Matora komentarisale su sinoćni sukob Milene Kačavende i Asmina Durdžića. One su uverene da je njihov odnos lažan i da je pitanja trenutka kad će se ceo klan raspasti na komade.
- Oni nemaju lepo mišljenje jedno o drugom. Asmin se njoj smeška jer mu treba - govorila je Dušica.
- Polako, sve će to da popuca - rekla je Matora.
- Odavno je trebalo - rekla je Dušica.
- Znaš gde će biti veliki sukob kad pukne? Janjuš i Asmin - nastavila je Matora.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić