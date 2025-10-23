AKTUELNO

Zadruga

Sve će to da popuca: Sukob Kačavende i Alibabe glavna tema abrova u Eliti, Matora najavila raspad KLANA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Likuju zbog njihovog sukoba!

Dušica Đokić i Jovana Tomić Matora komentarisale su sinoćni sukob Milene Kačavende i Asmina Durdžića. One su uverene da je njihov odnos lažan i da je pitanja trenutka kad će se ceo klan raspasti na komade.

pročitajte još

Mina Vrbaški menja taktiku: Otkrila kakvu promenu uvodi u svojoj rijaliti igri! (VIDEO)

- Oni nemaju lepo mišljenje jedno o drugom. Asmin se njoj smeška jer mu treba - govorila je Dušica.

- Polako, sve će to da popuca - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Odavno je trebalo - rekla je Dušica.

pročitajte još

Posle svađe, sve je slađe: Luka i Aneli pokazali da imaju želuce koji vare sva poniženja! (VIDEO)

- Znaš gde će biti veliki sukob kad pukne? Janjuš i Asmin - nastavila je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kačavenda sasula Sofiji sve u lice: Napala je zbog Anđele i Gastoza, njena reakcija ostavila je sve u šoku! (VIDEO)

Zadruga

'IZOBLIČILA MU SE FACA KAD JE ČUO PROCENTE!' Miljana smatra da je Janjuš PUKAO od muke kad je video koliku PODRŠKU ima Aneli, Rajačić i Mića ušli u ŽE

Zadruga

Padaju sve teže reči! Aneli i Aleksandra napunile baterije, pa ponovo žestoko zaratile i udarile jedna drugoj na bivše partnere! (VIDEO)

Zadruga

Odron i životni džoger: Ena počastila Aneli najgorim uvredama, haos ne prestaje (VIDEO)

Zadruga

Napokon priznala: Anđela otkrila da li je Miona na nju ljubomorna zbog Gastoza, Ša oblio znoj (VIDEO)

Zadruga

To je ta nota da sebi ugodiš: Gastoz suptilno zapenio na Anđelu zbog njenog predstojećeg boravka u hotelu! (VIDEO)