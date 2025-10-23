AKTUELNO

Zadruga

Luka preko Terze pokušao da dođe do Maje pre Elite 9? Dača sklopio sve kockice! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Haos u najavi!

Danilo Dača Virijević sklopio je kockice o dešavanjima između Maje Marinković i Luke Vujovića, pa je sve što je prikupio ispričao svojim cimerima.

- Ja sam išao da se umijem, Maja je zvala Terzu, bio je tu i Uroš. Pitao sam Terzu šta je bilo i pitala ga je da li je hteo da joj priča nešto za Luku kad joj je pisao da ima nešto važno da kaže, ali ona te poruke nikad nije otvorila. Ja da sam to uradio prošle godine svi bi rekli da sam dupljak koji je izdao - govorio je Dača.

Ovo nikad nije gazilo po trnju: Luka fasciniran Anelinim nožnim prstima (VIDEO)

- On ako je to pisao Maji nisu nikakvi prijatelji - dodao je Bebica.

- Možda je to tražio Luka od njega - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Terza to nikad ne bi pisao da Luka nije dao povoda - dodala je Teodora.

Volim nešto novo da upišem u svoju biografiju: Sale Luks otkrio po čemu se Sara razlikuje od njegovih bivših, Alibaba šokiran njegovim izborom! (VIDEO

- Ja sam tebi to rekao na stepenicama da sam se začudio. On je sumnjao da će to da bude tema i kao da su nešto planirali. Ja sam pitao za temu, to je pre prve podele budžeta, a Luka je rekao: "Ovo Maja i ja?" , a šta kad nam je prvi dan? - nastavio je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

