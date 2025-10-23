Anđelo, Ivan ili Janjuš? Spisak udvarača Aneli Ahmić sve duži, ona otkrila ko joj se stvarno dopada! (VIDEO)

AKTUELNO

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Sa kim si više flertovala sinoć? Sa Anđelom, Ivanom ili Janjušem? I nemoj da se vadiš da ti je Ivan drug jer se drugu onako ne uvije i ne meša? - glasilo je pitanje.

- Ivan - rekla je Aneli.

- Vidim da se smeška sa Janjušem, ali primećujem sa Anđelom sve što radi. To za Uroševe štikle su klasičan paravan za to što se smeje Janjušu. Moram da podsetim sve da je Anita rekla da je Anđelo imao neke simpatije prema Aneli, tako da je ona zauzeta i mora da vodi računa dok Anđela boli uvo - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Maja svake sezone ima neki flert sa Janjušem, tako da je to isto - rekao je Ivan.

- To ne može da se poredi - rekao je Janjuš.

- On ima problem da ne može da otpusti bivše devojke sa kojima je imao nešto ozbiljnije - rekla je Maja.

- Za Maju i mene niko nema emocije, dok za Aneli i mene svi misle - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

