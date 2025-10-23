Sa njim ne može da izađe na kraj: Aneli se udružila sa Urošem protiv Alibabe, on ne prestaje da ih rešeta! (VIDEO)

Haos u dvorištu!

Za vreme reklama Asmin Durdžić raspravljao se sa Aneli Ahmić i Urošem Stanićem, koji su zaboravili na sukob i udružili se protiv njega.

- Ti si trebao bar imidž da promeniš. On se kune u majku i laže, kune se u decu od brata - rekla je Aneli.

- Kad sam se ja kleo? Ti se kuneš u decu i lažeš - dodao je Asmin.

- Kako si trebao da se zoveš? - pitala je ona.

- Perhan. Što se stidiš svog porekla? - pitao je Asmin.

- Ja se ničega ne stidim. Pozdrav za Uroševu mamu - dodala je ona.

- Mama, ovi što te sahranjuju sve ih tuži - poručio je Uroš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić