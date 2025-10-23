Ništa joj nije sveto: Luka razvezao jezik i brutalnim prozivkama urnisao Aneli, pa shvatio da je bolje da raskinu! (VIDEO)

Besan kao ris!

Luka Vujović osamio se sa Milanom Stoičkovićem i tom prilikom žestoko je razvezao jezik o svojoj verenici Aneli Ahmić, za koju je istakao da joj ništa nije sveto i da ne želi da bude u takvoj vezi.

- Šta ti je? - upitao je Milan.

- Ajde bre druže, gledaj šta mi radi i kako me z*jebava. Dvadeset dana sam je branio, a gledaj kakva mi pitanja dolaze da me drugi ismejavaju za stolom - rekao je Luka.

- Sad si u pravu - rekao je Milan.

- Ajde bre, ništa joj nije sveto. Znaš li šta sam napolju radio za nju? Ginuo sam i nisam nikome dao da ide na nas. Ćutim i ne pričam i ćutaću do kraja, a ona nek radi kako misli da treba. Protiv sto ljudi sam išao, sve sam uzeo na sebe i ona meni kaže: ''Objasniću ti kako je bilo sa Janjušem'', šta da mi objasniš ako nisi imala kontakt? Puštam je jer je tek došla, a ona meni kaže: ''Mrš''. Jednu ružnu reč joj nisam rekao, a ona traži od mene da je ostavi. Šta ti je cilj, da nas ismejavaju? Ona želi taj život Anđelo, Janjuš i tako dalje - rekao je Luka.

- Vas će tek da gaze (gledaoci), polako - rekao je Milan.

- Zašto je ne grlim preko dana i ne ljubim? Zato što je njoj preče da sedi pored Janjuša i preče joj da priča sa Asminom. Kažem joj u krugu da ne sedimo tu jer Janjuš sedi, a ona hoće namerno. Je l' misliš da sam najgori i da volim devojku? Okej, nađi boljeg, ona se sprda sa mnom. Ona je ušla i treba da dođe da priča sa mnom, kada je ušla hteo sam da pobegnem tu noć koliko sam se tresao. Ne želim da budem u takvoj vezi - rekao je Luka.

- Odrasle ste osobe, za stolom treba da se branite - rekao je Milan.

- U svemu ću da je podržavam, ali nemoj iz mene da izvlači najgore - rekao je Luka.

- Mnogo je hladna, to svi pričaju - rekao je Milan.

Autor: N.Panić