Pokazao muškost: Luka oduvao Aneli i počeo da urla na nju, ona hladna kao led! (VIDEO)

Aneli ravna linija!

Luka Vujović i Aneli Ahmić ćaskali su ispred izolacije kada je ona poželela da sazna da li je Luka već razdvojio krevete, a on joj se odmah izbrecao i dao joj do znanja da ne želi da razgovara s njom.

- Šta je, šta ti je? Opet si zavalio tu u svoje odaje? Na koga ti prebacuješ loptu, je l' si se zaljubio?

- Ajde idi spavaj - rekao je Luka

- Šta ti znači kao posvađati se i doći ovde? - upitala je Aneli.

- Ma pusti ti mene, evo nemoj da mi se obraćaš. Sada ti kažem da neću da pričam trenutno s tobom i to je to - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić